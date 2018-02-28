المنافسة على تدريب ايطاليا تنحصر بين ثلاثة أسماء

انحصرت الترشيحات لتولي تدريب المنتخب الايطالي لكرة القدم بين ثلاثة مدربين، هم أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني ولويجي دي بياجيو، بحسب ما أكد أليساندرو كوستاكورتا المكلف بهذا الملف.

وقال اللاعب السابق لنادي ميلان ونائب المفوض المشرف على الاتحاد حاليا، "نعتزم تعيين المدرب الجديد بحلول يونيو"، مضيفا "كونتي، مانشيني او دي بياجيو؟ هذه هي الأسماء، لن يكون هناك مرشح آخر".

واستبعد كوستاكورتا اسم مدرب نانت الفرنسي حاليا وليستر سيتي الإنكليزي سابقا كلاوديو رانييري الذي كشف منذ أيام أنه مستعد للتخلي عن تدريب فريقه الحالي في حال طلب منه الإشراف على المنتخب الوطني.

ويتولى دي بياجيو حاليا مهام تدريب المنتخب بشكل موقت، في أعقاب إقالة جانبييرو فنتورا من منصبه بعدما فشلت إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما نتيجة خسارتها الملحق الأوروبي أمام السويد (صفر-1 ذهابا وصفر-صفر ايابا).

وأدخل هذا الفشل المفاجىء كرة القدم الايطالية في أزمة حادة، شملت عدم التمكن في انتخاب خلف لكارلو تافيكيو الذي استقال من رئاسة الاتحاد المحلي. وأدى ذلك الى وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية المحلية، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة شؤونه تتألف من روبرتو فابريتشيني كمفوض عام على الاتحاد، يعاونه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق كوستاكورتا الذي أوكلت اليه مهمة البحث عن المدرب.

ونفى كوستاكورتا الأربعاء ما نقل عنه في مقابلة هذا الأسبوع مع "غازيتا ديللو سبورت" من ان كونتي، مدرب تشلسي الانكليزي حاليا، هو "أفضل" خيار للمنتخب، مشددا "لم أقل أبدا بأني أفضل كونتي. أنا قلت وحسب أنه يتمتع بالخصائص اللازمة كونه عمل سابقا مه المنتخب الوطني".

وسبق لكونتي (48 عاما) الذي قاد تشيلسي في 2017 إلى لقب الدوري الممتاز في أول موسم له مع النادي اللندني، أن تولى تدريب ايطاليا بدءا من العام 2014 وحتى كأس أوروبا 2016، قبل الانتقال إلى الـ"بلوز".

ورأى كوستاكورتا أنه "نظرا الى أننا لا نملك حاليا في المنتخب أي مواهب كبيرة، فنحن نحتاج الى مدرب جيد جدا، والمدربون الذين ذكرتهم هم مدربون جيدون".

وأعرب مانشيني الذي يشرف حاليا على زينيت سان بطرسبورغ الروسي، عن رغبته بتولي الإشراف على المنتخب الوطني من أجل تحقيق حلمه بإحراز كأس العالم وإضافتها الى الألقاب التي توج بها مع الفرق التي أشرف عليها، أكان انتر ميلان (3 في الدوري و2 في الكأس و1 في الكأس السوبر) أو مانشستر سيتي الإنكليزي الذي قاده في 2012 للقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 44 عاما.

وتوج مانشيني (53 عاما) مع سيتي أيضا بالكأس المحلية، والأمر ذاته مع فيورنتينا ولاتسيو الإيطاليين وغلطة سراي التركي.

في المقابل، يعتبر دي بياجيو (46 عاما) المدرب الأقل خبرة بين الثلاثة، إذ اقتصر المشوار التدريبي للاعب روما وانتر ميلان السابق على منتخبي دون 20 و21 عاما، قبل أن يمنح مهمة الاشراف موقتا على المنتخب الأول في مباراتين وديتين ضد الأرجنتين وانكلترا في نهاية آذار/مارس، علما بأن "الاتزوري" يلعب مباراة ودية أخرى ضد هولندا في الرابع من يونيو في تورينو قد تكون تحت اشراف مدرب دائم.

وسيكون الاستحقاق الأهم القادم لإيطاليا في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.