ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بهدف قاتل

خسر ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب راهناً أمام مضيفه اسبانيول صفر-1 في الوقت القاتل، وعجز عن تحقيق فوزه الخامس تواليا، الثلاثاء في افتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيرارد مورينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتوقف رصيد الريال عند 51 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام فالنسيا، وبفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف، وبفارق 14 نقطة خلف برشلونة المتصدر.

في المقابل رفع إسبانيول رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف أتلتيك بلباو.

وحقق الريال الانتصار في أربع مباريات متتالية قبل أن يخسر "الثلاثاء" للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والتعادل في ست، فيما حقق إسبانيول فوزه الأول بعد سبع مباريات وهو الفوز السابع للفريق في الدوري مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في عشر مباريات.

ولم يقدم الريال العرض المنتظر منه في هذه المباراة خاصة وأن زين الدين زيدان مدرب الفريق أراح العديد من نجوم الفريق في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي مارسيلو.

ويستعد الريال لمواجهة خيتافي "السبت" المقبل في الجولة السابعة والعشرين من الدوري، ثم يلتقي "الثلاثاء" المقبل مع باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، بينما يستعد إسبانيول لمواجهة ليفانتي "الأحد" المقبل في الجولة السابعة والعشرين أيضا.