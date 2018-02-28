آمال نيمار في المشاركةأمام الريال تتضاءل

أعلن الإسباني أوناي إيمري مدرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي، أن لا قرار بشأن إجراء عملية جراحية للنجم البرازيلي نيمار، من دون أن يستبعد كلياً جاهزيته للقاء ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، مع إقراره بأن هذه الإمكانية «ضئيلة».

وكان النادي الباريسي أعلن ليل أمس، أن اللاعب الذي خرج على حمالة من المباراة ضد مرسيليا في الدوري المحلي الأحد، يعاني من التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، من دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة. وقال إيمري في مؤتمر صحافي، أمس، عشية مباراة أخرى ضد مرسيليا في ربع نهائي الكأس المحلية: «بالنسبة إلى نيمار، لا قرار بإجراء عملية. سنرى كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة».

أضاف: «نيمار هو أول من يريد خوض كل المباريات، وتركيزه منصب على ريال مدريد. أعتقد بوجود فرصة ضئيلة لكي يكون جاهزاً للمباراة» التي من المقرر أن يستضيفها سان جرمان في السادس من مارس المقبل، ويسعى خلاله إلى قلب تأخره في مباراة الذهاب بنتيجة 1-3.

وكان إيمري أعرب الأحد بعد إصابة نيمار عن «تفاؤله» بشأنها. إلا أن بعض تصريحاته، أمس، ألمحت إلى أن الوضع الصحي لنيمار ليس محسوماً بعد، على رغم نفيه تقريراً لشبكة «غلوبو» البرازيلية بأن أغلى لاعب في العالم سيخضع لعملية تبعده عن الملاعب حتى مايو المقبل.