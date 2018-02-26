أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح

نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، عن أسطورة نادي ليفربول، جيمي ريدناب، رأيه في مهاجم الريدز والمنتخب المصري، محمد صلاح، إذ يرى "ريدناب" أن صلاح لا يستحق كل المدح الذي يقدم له في ليفربول هذا الموسم.

ولفت إلى أنه لولا المدرب الألماني، يورجن كلوب، ما كان "صلاح" نجم من الطراز العالمي، لذا لابد من توجيه الشكر لـ"كلوب" أولاً.

وأكد جيمي ريدناب، في تصريحاته الصحفية، على دور المدرب الألماني يورجن كلوب في تطوير المهاجم المصري محمد صلاح وتحويله إلى لاعب عالمي.

وقال ريدناب لصحيفة ديلي ميل البريطانية: "عندما كان سواريز في أنفيلد، كان التركيز كله منصب عليه، ولم يكن هناك أي اهتمام بالرجل الذي ساعده على الظهور بأفضل أداء، وهو المدرب برندان رودجرز".

وأردف: "عندما كان سواريز في أياكس، كان لاعبًا جيدًا، لكن بعد انتقاله إلى ليفربول، أصبح لاعبًا عظيمًا، لذا يجب أن نوجه الثناء نحو المدرب".

وشدد ريدناب على دور "كلوب" العظيم في تطوير مستوى اللاعب المصري، قائلا: "صلاح كان جيدًا في روما، لكنه أصبح عظيمًا في ليفربول، فأحيانا، اللاعب يمتلك المدرب المناسب في المكان الأنسب له، وهذا ما يحدث الآن".

أيضا كان صلاح سبباً في تبادل التغريدات بين جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق، والإعلامي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان.

ورد نيفيل، على بيرس مورجان، الصحفي البريطاني الشهير، والذي أكد، أن محمد صلاح، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، يعتبر أفضل لاعب جاء في تاريخ الكرة الإنجليزية، منذ الفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال والمنتخب الفرنسي.

وأكد «نيفيل»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه يقدر بشكل الكبير المستوى الرائع الذي قدمه «صلاح» خلال الموسم الجاري، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بوجود عدد كبير من اللاعبين الكبار الذين شهدتهم الكرة الإنجليزية بخلافه و«هنري»، والذين أبهروا المشجعين بمستواهم الكبير.

وقال «نيفيل»، ردًا على «بيرس»، الذي يعتبر مشجعًا كبيرًا لأرسنال: «لقد قدم محمد صلاح مستوى كبيرا خلال الموسم الجاري، إلا أنه لا يعتبر من بين أفضل 10 لاعبين جاؤوا في تاريخ الدوري الإنجليزي منذ هنري».

وتابع: «لست متأكدًا، ولكن أعتقد أن رونالدو، هازارد، يايا توريه، دي بروين، سيلفا، سواريز، أجويرو، كوستا، كومباني وفان بيرسي هم الـ10 الأفضل من بعد هنري، وهؤلاء كبداية فقط».

قبل أن يضيف: "هناك أيضا دروجبا، تيفيز، دي خيا، وهاري كين"

يذكر أن اللاعب المصري انضم إلى صفوف الريدز الصيف الماضي، قادمًا من روما الإيطالي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ونجح في تسجيل 31 هدفا خلال 37 مباراة في كل البطولات.