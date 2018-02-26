مانشستر سيتي بطلاً لكأس الرابطة الإنجليزية

أحرز مانشستر سيتي لقب مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بفوزه على أرسنال 3-صفر، أمس، في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن. وسجّل الأهداف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (19)، والبلجيكي فنسان كومباني (58)، والأسباني دافيد سيلفا (65).

وهذا هو اللقب الأول لسيتي تحت إشراف مدربه الأسباني جوسيب غوارديولا. وتبقى أمامه بطولة الدوري الإنجليزي التي يتصدرها بفارق مريح يبلغ 13 نقطة (قبل مباراته مع أرسنال بالذات الخميس المقبل في ختام المرحلة الثامنة والعشرين)، ومسابقة دوري أبطال أوروبا التي خطا فيها خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي، بعد أن اكتسح بازل السويسري برباعية نظيفة في ذهاب الدور الثاني.