لقب «الرابطة» بين سيتي وأرسنال

يقف أرسنال بين غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ولقبه الأول في انجلترا، عندما يلتقي الفريقان اليوم في نهائي كأس رابطة الأندية بملعب ويمبلي، ويخوض مانشستر سيتي اللقاء، وهو متوج نظرياً بلقب الدوري، لابتعاده 16 نقطة عن مطارده وجاره مانشستر يونايتد بعد 27 مرحلة، وتأهله شبه المؤكد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الساحق على أرض بازل السويسري 4- 0 في ذهاب ثمن النهائي. وسيكون غوارديولا تواقاً لحمل لقبه الأول مع سيتي، ولو أنه في الدرجة الرابعة من حيث الأهمية، بعد دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين.