ريال مدريد يقسو على ألافيس برباعية

واصل المهاجم البرتغالي كريسستينو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك وسجل هدفين ليقود فريقه ريال مدريد إلى فوز كبير وثمين 4 - صفر على ديبورتيفو ألافيس "السبت" في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم .

على استاد "سانتياجو برنابيو" في العاصمة مدريد ، قدم الريال وضيفه عرضا قوياً شهد تنافسا واضحا في الشوط الأول وسيطرة شبه مطلقة للريال في الشوط الثاني ليستحق الفريق الملكي الفوز في هذه المباراة.

وجاء الأداء سجالا بين الفريقين في الشوط الأول حيث تبادل الفريقان الهجوم الخطير والفرص الضائعة قبل أن يحسم الريال الشوط لصالحه بهدف سجله رونالدو في الدقيقة 44 .

وفي الشوط الثاني ، استفاد الريال معنويا من تقدمه في نهاية الشوط الأول وفرض سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب ليترجم هذا التفوق بثلاثة أهداف سجلها الويلزي جاريث بيل ورونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في الدقائق 46 و61 و89 من ضربة جزاء.

ورفع الريال رصيده إلى 51 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثالث فيما تجمد رصيد ألافيس عند 28 نقطة في المركز السادس عشر علما بأن الهزيمة اليوم هي الأولى للفريق بعد ثلاثة انتصارات متتالية.