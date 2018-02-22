هاينكس يشيد بمولر بعد اكتساح بشكتاش

أشاد يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بلاعبه الألماني الدولي توماس مولر مهاجم الفريق ووصفه بأنه لاعب «فريد» بعد هدفي مولر في المباراة التي اكتسح فيها بايرن ضيفه بشكتاش التركي 5 - 0 في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا.

درس

ووضع بايرن ميونخ قدما في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ولقن ضيفه بشكتاش درسا قاسيا بتغلبه عليه 5 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس في ذهاب دور الستة عشر من البطولة. واضطر فريق بشكتاش لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد دوماجوف فيدا. واستطاع بايرن ميونخ أن يستغل النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل خمسة أهداف.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 43، وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يسجل مولر الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 66. وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 79 قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 88. ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 14 مارس المقبل.

ومر مولر بفترة عصيبة من مسيرته الكروية خلال الموسم الماضي ولكنه استعاد كثيراً من مستواه وبريقه في الموسم الحالي وأظهر قوته وإمكانياته في المباراة التي شهدت طرد دوماجوف فيدا نجم بشكتاش في وقت مبكر للغاية، حيث ترك الملعب ببطاقة حمراء في الدقيقة 16 بسبب الخشونة.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي أيضاً هدفين لبايرن كما أحرز كينغسلي كومان الهدف الآخر للفريق ليمنح بايرن مدربه هاينكس هدية ثمينة، حيث عادل هاينكس بهذا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية التي يحققها بايرن في مختلف البطولات برصيد 14 انتصاراً متتالياً.

وصرح هاينكس، إلى الصحافيين، قائلاً: «يعلم توماس بشكل جيد تماماً أن دوري الأبطال بطولة خاصة للغاية وتحتاج إلى أداء خاص للغاية»، وأوضح: «إنه لاعب مهم للغاية في أسلوب لعب الفريق لأنه يسجل أحياناً بعض الأهداف مثل الهدف الأول في مرمى بشكتاش. وفي الهدف الآخر له بهذه المباراة، كان مولر في المكان المناسب بفضل طاقته وسرعته واستجابته. هذا هو ما يجعله لاعباً فريداً».

ويطمح هاينكس (72 عاماً) إلى قيادة الفريق في الموسم الحالي لتكرار الثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) والتي سبق وأن فاز بها مع الفريق في 2013. وعن الاستياء الذي أبداه الهولندي آريين روبن نجم الفريق، إلى وسائل الإعلام عن بدء المباراة على مقاعد البدلاء، قال هاينكس: «أفعل ما أراه مناسباً. على الجميع أن يتقبلوا هذا. انتهى الأمر».

إصابة

ولعب روبن في الدقيقة 44 بديلاً للكولومبي خاميس رودريجيز الذي خرج مصاباً في ربلة الساق (عضلة السمانة) ولكن هاينكس أكد أن الإصابة ليست خطيرة. وكشف المدرب الألماني عن أن رودريغيز يعاني من تقلصات في ربلة الساق. وقال هاينكس: «أعتقد أن الإصابة ليست بالخطيرة»، مشيراً إلى أن اللاعب الكولومبي (26 عاماً) تم استبداله خشية تفاقم إصابته.