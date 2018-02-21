بايرن ميونخ يقسو على بشكتاش بخماسية

وضع بايرن ميونخ قدماً في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ولقن ضيفه بشكتاش درساً قاسياً بتغلبه عليه 5- صفر خلال المباراة التي جمعتهما "الثلاثاء" في ذهاب دور الستة عشر من البطولة.

واضطر فريق بشكتاش لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد دوماجوف فيدا.

واستطاع بايرن ميونخ أن يستغل النقص العددي في صفوف ضيفه وسجل خمسة أهداف.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة 43، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يسجل مولر الهدف الثاني له والثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة 66 .

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 79 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 88.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 14 مارس المقبل.

وكان بايرن ميونخ صعد لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان، فيما صعد بشكتاش لهذا الدور بعد أن احتل صدارة المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط أمام بورتو الوصيف.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 59 نقطة، فيما يحتل بشكتاش المركز الرابع في الدوري التركي برصيد 41 نقطة.