ويغان ينهي حلم مانشستر سيتي بالرباعية

فجر فريق ويجان مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بضيفه مانشستر سيتي من دور الستة عشر لكأس انجليزي لكرة القدم بالفوز عليه 1 -صفر " الاثنين".

وانهى ويجان بذلك حلم سيتي في السيطرة على كافة الألقاب في الموسم الحالي إذ يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة كما بلغ الفريق نهائي كأس رابطة المحترفين حيث يواجه أرسنال "الأحد" المقبل كما فاز على بازل السويسري 4/صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويدين ويجان المنافس بدوري الدرجة الثانية بالفضل في هذا الفوز لمهاجم ايرلندا الشمالية ويل غريغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ولعب سيتي أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فابيان ديلف في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لتدخله بعنف مع ماكس باور لاعب ويجان.