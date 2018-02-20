«طيران الإمارات» تمدد رعاية أرسنال حتى 2024

أعلنت طيران الإمارات ونادي أرسنال لكرة القدم أمس تمديد الشراكة بينهما لرعاية قميص النادي مدة 5 سنوات أخرى، وسيبقى شعار طيران الإمارات على قمصان لاعبي أرسنال في المباريات والتدريبات حتى نهاية موسم 2023 - 2024، وتعد الاتفاقية الجديدة واحدة من أكبر وأشهر الرعايات في تاريخ الرياضة العالمية، كما تعد الأكبر في تاريخ أرسنال. وقع الاتفاقية أمس في لندن السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات، وإيفان غازيديس الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال.

وسيسافر لاعبو أرسنال على «طيران الإمارات» الحائزة جوائز عالمية في جولات الإعداد، كما ستحتفظ طيران الإمارات بحقوق التسويق لتطوير حملات ومبادرات حول العالم، وسوف يظل ملعب أرسنال يحمل اسم «ستاد طيران الإمارات» حتى 2028.

وقال السير تيم كلارك: أرسنال شريك مثالي لطيران الإمارات بفضل الشعبية والتأثير الطاغيين اللذين يحظى بهما حول العالم، بالإضافة إلى تمتعه بطموح كبير، كما أنه يتبنى قيماً تتماشى مع قيمنا كعلامة تجارية مرموقة عالمياً، ونحن فخورون بشراكتنا مع أرسنال.

وأَضاف: نحن ملتزمون دعم الرياضة في العالم، ويسعدنا تمديد الشراكة مع أرسنال، لربط جماهير الكرة بالعالم بواحد من أعظم فرق العالم.

وقال غازيديس، الشراكة مع طيران الإمارات لرعاية قميصنا هي الأطول مدةً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وواحدة من أطول العلاقات أمداً في الرياضة العالمية ما يؤكد قوة وعمق العلاقة الفريدة ، وتعد طيران الإمارات شريكاً رائعاً ، وتلعب دوراً مهماً في تحقيق طموحنا المتمثل في توسيع نطاق تأثيرنا وقاعدتنا الجماهيرية حول العالم.