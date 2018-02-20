روشديل يفرض التعادل على توتنهام

حرم فريق روشديل ضيفه توتنهام من حسم التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس إنجلترا، بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي 2 - 2 في الوقت القاتل أول من أمس في دور الستة عشر للمسابقة، بتلك النتيجة يحتكم الفريقان لمباراة العودة التي من المقرر أن تقام على ملعب توتنهام. تقدم روشديل، متذيل ترتيب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، بهدف مباغت حمل توقيع إيان هندرسون في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل لوكاس مورا لتوتنهام في الدقيقة 59.

شهدت الدقائق الأخيرة للمباراة إثارة بالغة، بعدما أحرز (البديل) هاري كين هدفاً ثانياً لتوتنهام في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بفوز توتنهام، أحرز ستيف دافيز هدف التعادل القاتل لروشديل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة.