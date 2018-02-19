ليفربول يحمي محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي ستعرض على الدولي المصري محمد صلاح، التوقيع على عقد جديد مع زيادة في راتبه ليصبح أعلى اللاعبين أجراً في النادي الإنجليزي، وذلك عقب تألقه بشكل كبير مع الفريق في أول موسم له، وللحفاظ عليه خوفاً من اهتمام ريال مدريد الاسباني بضمه الفترة القادمة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن ليفربول سيبدأ في التفاوض مع محمد صلاح الذي يتقاضى حاليا 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا لتمديد عقده مع الزيادة في أجره الأسبوعي .. ونفس الشيء سيحدث مع ساديو ماني الذي يتقاضى مبلغ 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأشارت "ديلي ميرور" إلى أن ليفربول يخشى أن يخضع محمد صلاح على الخصوص لإغراءات ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد مع المهاجمين المتألقين بداية من الصيف القادم.

ويذكر أن محمد صلاح خاض مع ليفربول الموسم الحالي 36 مباراة، أحرز خلالها 30 هدفا.. كما صنع 10 أهداف.. بينما شارك ساديو ماني في 28 مباراة أحرز خلتلها 12 هدفا وصنع 7 أهداف.