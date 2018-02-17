وست بروميتش يحقق في فضيحة لاعبين ببرشلونة

أعلن نادي وست بروميتش متذيل البريميرليغ، الجمعة، أنه يحقق مع أربعة لاعبين إثر تورطهم في واقعة خلال معسكر تدريبي في إسبانيا.

وبعد السقوط بثلاثية أمام تشلسي حامل اللقب، الاثنين الماضي، غادر وست بروميتش إلى برشلونة لإقامة معسكر تدريبي، استعدادا لمواجهة ساوثهامتون.

وقال النادي في بيان دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل "يؤكد النادي أن أربعة لاعبين في الفريق الأول تورطوا في واقعة خلال رحلة تدريبية في إسبانيا".

ونقلت رويترز عن البيان: "النادي بدأ تحقيقه الخاص في الواقعة وسيتعرض اللاعبون لكل الاجراءات الانضباطية الداخلية."