"يويفا" يستبعد رونالدو من قائمة الأفضل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الأسبوع الحالي.

وشهد الأسبوع إقامة 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقام "يويفا" باختيار 4 لاعبين، بواقع لاعب واحد من كل مباراة.

وقام الاتحاد الأوروبي بتجاهل البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم يتم إدراج اسمه ضمن الاختيارات، رغم تألقه وقيادته لفريقه ريال مدريد الإسباني في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، وتمكنه من تسجيل هدفين.

واختار "يويفا" الدانماركي كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام من مباراة فريقه أمام يوفنتوس، والألماني إلكاي غوندوغان عن مباراة بازل ومانشستر سيتي.

كما تم اختيار السنغالي ساديو ماني الذي سجل ثلاثية لفريقه ليفربول في شباك بورتو، وعن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان تم اختيار الظهير البرازيلي مارسيلو.