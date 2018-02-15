جيرارد: لو سجل ميسي هدف صلاح لجن جنون العالم

كال الإنجليزي ستيفن جيرارد، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي السابق، المديح لمحمد صلاح، نجم هجوم الفريق الحالي والمنتخب الوطني المصري، بعد هدفه الرائع الذي سجله في شباك فريق بورتو البرتغالي.

وقال جيرارد، في تصريحات لقناة "بي.تي سبورت"، عقب المباراة: "ليفربول بدا، أمام بورتو، وكأنه قادر على تسجيل هدف في كل مرة يقوم فيها بهجمة".

وأضاف أسطورة ليفربول السابق: "محمد صلاح أظهر لنا لحظات عبقرية في الهدف الثاني لليفربول، لقد كان رائعًا للغاية، طريقة استلامه للكرة وترويضه لها قبل التسجيل، كل ما في الهدف كان جيدا".

وأشار إلى أنه "ليس من العدل أن يتم مقارنته مع ميسي، فنجم برشلونة الأرجنتيني إذا ما سجل هذا الهدف سيجن جنون كل العالم من بعدها".

فيما كتب أحد مشجعي فريق ليفربول عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إذا ظل محمد صلاح يسجل أهدافا بهذا القدر سنغير أغنية لن تسير وحدك أبدا الشهيرة بالأذان".

وكان صلاح قد قاد ليفربول لسحق بورتو، بنتيجة «5-0»، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل النجم المصري الهدف الثاني لليفربول في اللقاء، ليصل لحاجز الـ30 هدفًا، سجلها خلال 36 مباراة له مع ليفربول خلال الموسم الجاري، ويصبح أول لاعب يصل لهذا الحاجز من الأهداف مع «الريدز»، منذ الأوروجوياني لويس سواريز، الذي سجل 31 هدفًا في موسم «2013-2014».