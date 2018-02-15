شاهد.. الريال يضرب أحلام سان جيرمان بهدفين في الوقت القاتل

أنقذ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الإسباني من الكمين الفرنسي وسجل هدفين ليقود الفريق إلى قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 1 على باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم لاعب الوسط الفرنسي الشاب أدريان رابيو لسان جرمان في الدقيقة 33 ليكون الأول له في سبع مباريات خاضها مع الفريق في البطولة هذا الموسم، وتعادل البرتغالي كريستيانو رونالدو للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 45 ليكون الهدف العاشر له في سبع مباريات خاضها مع الفريق في البطولة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، أضاف رونالدو الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 83 ليعزز صدارته لقائمة هدافي المسابقة بالموسم الحالي برصيد 11 هدفا فيما أحرز البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 86 ليقضي على طموحات سان جيرمان في تحقيق التعادل.

وبهذا، قطع الريال شوطا رائعا على طريق التأهل لدور الثمانية في البطولة التي فاز بلقبه 12 مرة سابقة منها لقب النسختين الماضيتين في 2016 و2017.

ورغم الفوز الثمين 3 / 1 للريال، لا تزال الفرصة سانحة أمام سان جيرمان للتعويض في مباراة الغياب على ملعبه في السادس من مارس المقبل حيث يحتاج الفريق للفوز بهدفين نظيفين.