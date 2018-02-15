لامبارد: مان سيتي «حالة خاصة» في كرة القدم

أكد الإنجليزي الدولي السابق فرانك لامبارد أن ما يمكن أن يقال عن فريق مانشستر سيتي أنه لا يقارن بأي فريق في العالم حالياً، وأنه حالة خاصة جداً، ندر أن تجدها، واستمر الدولي الإنجليزي السابق تعليقا على فوز سيتي على مضيفه بازل بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال: هذا الفريق يملك كل شيء، هناك بعض الفرق التي تمتلك ميزات في خطوط مختلفة، ونجوماً قادرة على تغير خارطة المباراة، ولكن لا أحد يملك قدرات مانشستر سيتي الحالية جماعية وفردية.

وأضاف لامبارد: لديهم أسلوبهم الخاص، ويملكون الكثير من الرغبة في الفوز، والشغف للقتال في أرض الملعب، وأهم ما يميز الفريق هو الرغبة الدائمة في استعادة الكرة، والقتال من أجل ذلك، هي مهمة صعبة جداً لكل من لعب الكرة، يعرف تماماً المجهود المطلوب من أجل استعادة الكرة من المنافس، ولكن نجوم مان سيتي لا يملون من القيام بهذه العملية، التي تحتاج إلى الكثر من الطاقة والرغبة، والعمل الشاق، بكل بساطة يقوم بهذا الأمر وكأنه أسهل شيء في كرة القدم، على الرغم من أنه المهمة الأصعب لأي فريق أن يستعيد الكرة سريعاً وفي منطقة الفريق المنافس.

واستمر: لا يعقل ما يقوم به هذا الفريق، الذي يدخل إلى المباراة وهو يعلم تماما كيف ينهيها منتصرا وبسرعة، ليس هناك فترة للاستكشاف، أو ما يسمى بالإحماء التركيزي، الفريق مركز منذ اللحظة الأولى وحتى الأخيرة في المباراة، أعتقد بصدق أنه في هذه الفترة، لا يوجد فريق كرة قدم يقترب من مان سيتي، وحتماً لا استطيع أن أضعه في مقارنة مع أي فريق آخر، هو حالة خاصة جدا في عالم كرة القدم.

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وجاءت تصريحات لامبارد تأكيدا لما ظل يقدمه مان سيتي هذا الموسم من إنجازات، أدهشت عالم كرة القدم، ومع تبقي 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، وثلاث مباريات في كأس إنجلترا إذا وصل سيتي إلى المباراة النهائية، وكذلك 6 مباريات إذا تمكن من إدراك نهائي الأبطال، بجانب المباراة النهائية لكأس الرابطة، يملك سيتي الفرصة لتحقيق إنجاز أكثر من مميز في عدد الانتصارات في الموسم، بعد أن وصل إلى 34 انتصاراً حتى الآن، وهو يزيد بفارق انتصار عما حققه القمر السماوي في كامل الموسم الماضي، ليثبت سيتي هذا العام أنه الأميز بالفعل من ناحية الفوز والخروج منتصرا في انعكاس طبيعي لما ظل يقدمه الفريق بشكل جماعي وفردي.

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ولعل واحداً من أهم الإنجازات الفريدة ما قام به الأرجنتيني سيرجيو أغويرو منذ بداية العام الجديد، إذ تمكن مهاجم القمر السماوي من تسجيل 13 هدفاً منذ بداية العام الحالي، وهو يتفوق بذلك بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه ليس في الكرة الإنجليزية وحدها بل في جميع الدوريات الخمسة الكبرى، ولم يكتف الأرجنتيني الملقب بـ «الكون» بهذا الإنجاز بعد أن سجل ثالث أهداف سيتي في مرمى بازل، حيث نجح في الوصول إلى شباك المنافسين للمباراة الرابعة على التوالي بعيدا عن ملعب سيتي في الأبطال، وهو الإنجاز الذي ظل صامداً منذ 19 عاماً، وتحديدا منذ أن قام التريندادي دوايت يورك مهاجم مان يونايتد بهذا الإنجاز في موسم 1998 - 1999.

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وصول أغويرو وبقية لاعبي مان سيتي لشباك المنافسين، بكثافة، يكشف بالفعل عن حالة خاصة أخرى، وماكينة لصناعة الأهداف لا تتوقف عن العطاء، وتحديدا البلجيكي كيفن دي بروين الذي يقدم كل يوم رقما جديدا، ولم تكن مواجهة بازل مختلفة، حيث نجح في صناعة الهدف الأول للفريق، الذي سجله غونوندغان، في الدقيقة 14 من بداية اللقاء، الذي حسمه سيتي سريعا بتسجيل ثلاثة أهداف خلال 23 دقيقة قبل أن يسجل الهدف الرابع في الشوط الثاني. وبعد نجاحه في صناعة هذا الهدف تمكن دي بروين من رفع رصيده في صناعة الأهداف إلى 19 تمريرة حاسمة، متقدما بفارق 5 تمريرات حاسمة عن أقرب ملاحقيه هذا الموسم من بين اللاعبين في إنجلترا في جميع المسابقات.

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وعرفت المباراة عودة القائد فينست كومباني إلى المشاركة مع القمر السماوي في مباريات الأبطال، بعد غياب استمر 650 يوماً، وكانت المرة الأخيرة التي شارك فيها البلجيكي مع سيتي في الأبطال في نصف نهائي 2016 أمام ريال مدريد.

وعبر كومباني عن سعادته بالعودة إلى أقوى منافسات الأندية على مستوى العالم، وتزامن ذلك مع انتصار كبير، وأضاف: أنا جاهز للقيام بأي دور في أي منافسة، من الرائع العودة إلى هذا المستوى من المنافسات.

من ناحيته قال غونوندغان الذي خطف نجومية المباراة بتسجيله ثنائية: من المهم جداً أن نفوز خارج أرضنا، دخلنا إلى اللقاء بغرض الفوز، معتبرين أنها مباراة واحدة، ولا مجال للتعويض، لو قدمنا هذا المستوى في جميع مبارياتنا المتبقية هذا الموسم، أعتقد بأننا سنحقق ما نصبو إليه في النهاية.

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كشفت مصادر مقربة من مانشستر سيتي أن النادي بصدد تمديد عقد حارسه البرازيلي إيدرسون بعد 7 أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ويسعى سيتي للإبقاء على الحارس الذي يمتد عقده الحالي حتى 2022، بين صفوفه للسنوات العشر المقبلة، حسب صحيفة صن البريطانية التي نشرت الخبر أمس.