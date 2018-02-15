لاعب مدريدي يثير أزمة في البرازيل

أثارت طريقة احتفال اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، المعار من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف نادي فلامينغو البرازيلي، بأحد أهدافه، غضب نادي بوتافوغو الذي قرر على إثر هذا التصرف عدم استضافة نهائي إحدى البطولات المحلية على ملعبه.

وفي مباراة بالدور قبل النهائي لإحدى البطولات المحلية لولاية ريو دي جانيرو، التي جرت السبت الماضي، سجل جونيور الهدف الثالث لفريقه، ليؤكد فوزه على بوتافوغو بنتيجة 3 /‏ 1، واحتفل بهذا الهدف واضعاً يديه على عينيه متظاهراً بالبكاء ليسخر من الفريق المنافس.

وعلى إثر هذا، أعلن نادي بوتافوغو، أمس، أنه لن يستضيف على ملعبه نهائي البطولة المذكورة بين فلامنغو وبوكا فيستا، على خلاف الاتفاق المبرم بين النادي واتحاد ولاية ريو دي جانيرو لكرة القدم، في وقت سابق في هذا الصدد. ريو دي جانيرو - د ب أ