هيغواين يتصدى للانتقادات

دافع نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي جونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن نفسه ضد الانتقادات التي تعرض لها عقب إهداره ضربة جزاء في المباراة أمم توتنهام الإنجليزي أول من أمس، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وكان هيغواين أبرز نجوم المباراة، إذ سجل هدفين مبكرين لفريقه في أول ثماني دقائق من المباراة، ولكنه سدد الكرة من ضربة جزاء في العارضة، كما أهدر فرصة خطيرة للغاية، فيما رد توتنهام بقوة وانتزع التعادل 2 -‏ 2 على ملعب يوفنتوس بمدينة تورينو.

وقال هيغواين، في رسالة على حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت: «يا له من أمر سهل أن تتحدث بعد المباراة وأنت جالس على مقعدك في المنزل. خلال تقدمنا 2 -‏ 0، كان كل شيء على ما يرام تماماً. وبعد التعادل 2 -‏ 2 تغيرت كل الآراء».