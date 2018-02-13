الأرجنتين تطالب ميسي بتقليل مشاركاته مع برشلونة

قال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إنه تحدث إلى ليونيل ميسي قائد المنتخب الوطني بشأن خوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة حتى يكون جاهزا لقيادة بلاده في كأس العالم 2018 في روسيا.

ولم يلتف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إلى طلب تابيا تماما وأشرك ميسي في التشكيلة الأساسية 33 مرة في 39 مباراة هذا الموسم ولم يستبعده سوى من ثلاث مباريات في كأس ملك إسبانيا.

وترك فالفيردي نجمه الأول ميسي على مقاعد البدلاء في الدوري لأول مرة أمام إسبانيول في الرابع من فبراير لكنه أشركه كبديل ليساعد ناديه على انتزاع التعادل 1-1.

وقال تابيا لشبكة (تي.واي.سي سبورتس) الأرجنتينية "أتمنى أن يأتي كل اللاعبين إلينا بمستواهم الحالي. سيرجيو أجويرو يظهر بشكل رائع الآن وليونيل ميسي يبلغ دائما قمة مستواه.

وأضاف: "هذا أمر مهم للجهاز الفني. لقد تحدثنا إلى ميسي بخصوص الاهتمام بنفسه وخوض عدد أقل من المباريات مع برشلونة".