نيوكاسل يُسقط مانشستر يونايتد

حقق نيوكاسل يونايتد أول فوز له على ملعبه منذ أكتوبر الماضي، فخرج منتصراً على حساب ضيفه مانشستر يونايتد (1 - صفر) في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم، مكبداً إياه خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري. ونجح نيوكاسل في تسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما نفذ شيلفي ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة، مررها دوايت غايل بالكعب باتجاه ماتس ريتشي الذي تابعها داخل الشباك (65).

وكانت النقاط الثلاث التي ضمنها ماتس ريتشي في الدقيقة 65، في غاية الأهمية لنيوكاسل، لأنها أبعدته عن منطقة الهبوط ورفعته إلى المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، بينما تلقى مانشستر يونايتد خسارته الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وبقي رصيده عند 56 نقطة في المركز الثاني خلف غريمه مانشستر سيتي المتصدر مع 72 نقطة.