أغويرو يقود سيتي لفوز ساحق على ليستر

أحرز سيرغيو اغويرو أربعة أهداف ليوسع مانشستر سيتي صدارته للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 16 نقطة بعد فوزه الكبير 5-1 على ليستر سيتي "السبت".

وافتتح رحيم سترلينغ التسجيل لصاحب الأرض عندما حول تمريرة كيفن دي بروين العرضية إلى داخل المرمى في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك غيمي فاردي التعادل عكس مجريات اللعب بتسديدة غيرت اتجاهها قليلا إلى داخل مرمى ايدرسون.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بشكل رائع إذ أحرز اغويرو هدفين في خمس دقائق بتمريرتين من الرائع دي بروين.

وأكمل المهاجم الأرجنتيني الثلاثية في الدقيقة 77 مستفيداً من خطأ الحارس كاسبر شمايكل وسدد من فوقه ليصبح رابع لاعب يحرز 20 هدفا على الأقل في الدوري الممتاز في أربعة مواسم متتالية.

وترك اغويرو الأفضل للنهاية عندما سدد بقوة كرة اصطدمت بأسفل العارضة إلى داخل مرمى الحارس الدنمركي.