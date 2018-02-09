كونتي يشن هجوما حادا على إدارة ولاعبي تشيلسي

حمل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشلسي الإنكليزي اللاعبين والنادي جزءا من المسؤولية عن تراجع نتائج بطل الدوري الممتاز، مشددا في الوقت ذاته على التزامه تجاه الفريق ورغبته بمواصلة مشواره معه.

وبدا مستقبل المدرب الإيطالي في مهب الريح بعدما مني فريقه بهزيمتين على التوالي في الدوري الممتاز أمام بورنموث على أرضه (صفر-3) وواتفورد (1-4)، لاسيما أن مالك تشلسي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش معروف بأنه غير متسامح مع المدربين بصرف النظر عن الألقاب التي سبق لهم تحقيقها مع النادي.

لكن إدارة النادي اللندني التي انتقدها كونتي بسبب عدم اصدارها أي بيان لمساندته في وجه الانتقادات والتخمينات بشأن مستقبله، لم تتخذ أي قرار بشأن المدرب الإيطالي الذي اعترف بأن الثقة عند لاعبيه في أدنى مستوياتها قبل مباراتهم الإثنين مع وست بروميتش البيون متذيل الترتيب.

وأكد كونتي الجمعة: "لا أفكر ولو للحظة بإمكانية الرحيل عن هذا النادي. أكرر، التزامي تجاه هذا النادي كامل، كما الحال بالنسبة للاعبين".

وأضاف: "لكن، كما تعلمون جميعا ولأننا نتحدث هنا عن كرة القدم، فإن (مستقبل) المدرب مرتبط بالنتائج، وهذا أمر لا أوافق عليه. ولهذا السبب، علينا أن نكون يقظين تماما".

وتابع "عندما تمر في هذه المرحلة من النتائج المتواضعة، يجب ان تتوزع المسؤولية بيني، وبين اللاعبين والنادي".

وأعطى كونتي لاعبيه عطلة من التمارين لثلاثة أيام من أجل التقاط أنفاسهم بعد خسارة الإثنين أمام واتفورد 1-4 في لقاء تلقى خلاله فريقه ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتنتظر تشلسي اختبارات صعبة في الأيام القليلة المقبلة، إذ يستضيف برشلونة الإسباني في 20 الشهر الحالي ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم يتواجه في الدوري الممتاز مع قطبي مانشستر، يونايتد في 25 فبراير وسيتي المتصدر في 4 مارس.

ورأى كونتي الذي يحتل فريقه حاليا المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال لكن بفارق نقطة فقط أمام جاره توتنهام الخامس ومثلها خلف ليفربول الثالث، أن الفترة الحالية هي التوقيت المناسب الوحيد لهذا الموسم من أجل اراحة لاعبيه.

وقال: "من المهم جدا في المستقبل أن نحاول خلق بعض المساحة بين المباريات، لاراحة اللاعبين".

ويلعب تشلسي لقاء الإثنين بغياب المهاجم الإسباني الفارو موراتا المصاب، فيما يغيب لاعب الوسط الفرنسي تيمويه باكايوكو بسبب ايقافه لمباراة بعد طرده امام واتفورد.

وقد يخوض المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو مباراته الأولى أساسيا في فريق كونتي، بعد أن دخل في الشوط الثاني من لقاء الإثنين في أول مشاركة مع تشلسي بعد انتقاله اليه من الجار أرسنال في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.