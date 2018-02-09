يوفنتوس يطارد صدارة الدوري الإيطالي

يخوض نابولي المتصدر اختباراً صعباً في المرحلة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم عندما يستضيف لاتسيو الثالث غداً، في وقت يطارد فيه يوفنتوس حامل اللقب الصدارة وأمامه فرصة انتزاع الريادة عندما يلتقي مضيفه فيورنتينا اليوم في افتتاح المرحلة.

ويتصدر نابولي بفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس بطل الأعوام الستة الأخيرة وبفارق 14 نقطة أمام لاتسيو الباحث عن رد الاعتبار لخسارته المذلة على أرضه أمام نابولي 1-4 في 20 سبتمبر الماضي.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي يلعب فيها يوفنتوس قبل نابولي، ونجح في المرتين السابقتين في استعادة الصدارة من غريمه، بيد أن المهمة لن تكون سهلة في المرحلة 24.