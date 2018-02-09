ليفاندوفيسكي يرفض الرد على شائعات الريال

رفض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، الرد على الشائعات التي تشير إلى اقتراب رحيله عن النادي البافاري للانتقال إلى صفوف نظيره الإسباني ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، وقال اللاعب البولندي أمس: «أدرك الموقف جيداً، هذه الشائعات تتكرر في كل عام».

ويمتد تعاقد ليفاندوفيسكي (29 عاماً) مع النادي الألماني حتى عام 2021، وأكد نجم منتخب بولندا الأول لكرة القدم أنه يتطلع هذا الموسم إلى تسجيل 30 هدفاً.

وبعد 21 مباراة في مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، أحرز ليفاندوفيسكي 18 هدفاً.