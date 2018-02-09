برشلونة يقهر فالنسيا ويصعد لنهائي كأس ملك إسبانيا

واصل برشلونة حلمه نحو التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) هذا الموسم، عقب صعوده لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، إثر فوزه 2 / صفر على مضيفه فالنسيا في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

اقتنص الفريق الكتالوني بطاقة التأهل للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، بعدما سبق له الفوز على الفريق الأندلسي 1 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب (كامب نو) معقل برشلونة يوم الخميس الماضي، ليفوز 3 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي اتسم بالحذر من كلا الفريقين، لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح صانع الألعاب البرازيلي (البديل) فيليب كوتينيو التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 49، محرزا أول أهدافه مع الفريق الذي انضم لصفوفه الشهر الماضي قادما من ليفربول الانجليزي.

وبينما حاول فالنسيا تحقيق تعادلا شرفيا في اللقاء، أضاف النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 82.

ورغم عدم نجاحه في هز الشباك، إلا أن المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز لعب دورا مهما في حسم المباراة لمصلحة برشلونة، الذي تأهل للنهائي الخامس على التوالي له في البطولة، عقب صناعته الهدفين.

وبذلك ضرب برشلونة، حامل لقب المسابقة في المواسم الثلاثة الأخيرة، موعدا في المباراة النهائية مع أشبيلية، الذي اجتاز عقبة ليجانيس في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

ويحلم برشلونة بالفوز بالثلاثية هذا الموسم، حيث يبدو قريبا من استعادة لقب الدوري الإسباني، الذي يتربع على صدارته بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، كما صعد للأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.