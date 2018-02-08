لأول مرة .. محمد صلاح يتحدث عن سر توهجه وريال مدريد

صرح النجم المصري محمد صلاح بأنه يسعى للتفوق على مهاجم توتنهام، هاري كين، والوصول مع فريقه ليفربول لأفضل المراكز، ومساعدة منتخب بلاده في اجتياز حاجز الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وقال الفرعون في مقابلة أجرتها معه صحيفة (ماركا) الإسبانية، في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان يعيش أفضل اللحظات في مسيرته: "نعم إلى حد كبير. كنت أسجل دائما لكل من لعبت له، ولكن هذا الموسم أحرز أهدافا أكثر، ومع ذلك هذه ليست مفاجأة بالنسبة لي".

وتحدث النجم المصري عن أهمية دور مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، في توهجه الآن، قائلا: "لقد تحدثت معه قبل انضمامي لليفربول. لقد ساعدني على الاندماج مع الفريق بسرعة شديدة، وكذلك على أرض الملعب. نحن سعداء معا. أصبحت أتقن اللعب في مركز الجناح أو صانع الألعاب أو حتى المهاجم. في الماضي كنت أفضل مراكز قليلة".

وأضاف صلاح: "هدفي في الفترة المقبلة هو الحصول على مركز جيد في جدول الدوري، وعبور الدور الأول مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا".

شاهد حوار محمد صلاح مع ماركا

أما فيما يتعلق بمنافسته مع هاري كين على لقب هداف الدور الإنجليزي الممتاز، قال النجم المصري: "إنه لاعب عظيم، خلال العامين الماضيين أصبح بالفعل هداف الدوري الإنجليزي. كين يلعب في مركز رأس الحربة ولديه فرص أكثر مني لتسجيل الأهداف، لأنني ألعب في مركز الجناح. أريد التفوق عليه، خلال المباريات المتبقية سنرى ماذا سيحدث".

وتحدث صلاح عن حلم الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال صلاح: "إذا حقق اللاعب الكرة الذهبية فهو على القمة، لكن بالنسبة لي فقد حققت أهدافي المرسومة هذا الموسم".

وعن رحيله لأوروبا من مصر، أكد النجم الشاب أن الأمر لم يكن سهلا، وقال "المسألة صعبة لأنك لا تتحدث اللغة، ولا تستطيع رؤية عائلتك التي تركتها في مصر. ولكن ما كان واضحا لي منذ البداية، أنني لن أعود إلى بلدي إلا لاعبا كبيرا.. أو معتزلا".

وسألت الصحيفة صلاح عن نجومه المفضلين، رونالدو وزين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي، فأكد شعوره بالفخر الشديد حين يقوم أحدهم بمدحه. كما اعتبر أن اللعب بجوار قائد روما السابق فخر كبير، لأنه كما ذكرت الصحيفة، أحد نجومه المفضلين.

وأرجع صلاح سبب فشل تجربته في تشلسي إلى عدم خوضه مباريات كثيرة مع "البلوز"، خاصة في النصف الثاني من الموسم الذي قضاه في لندن.

وأخيرا عن صحة سعى ريال مدريد إلى ضم النجم المصري، قال صلاح: "ليس لدي الكثير للحديث في هذا الأمر، إذا كان علي قول شيء ما الآن، فسأقول إنني سعيد جدا في ليفربول".

وأحرز محمد صلاح، الذي يعيش أفضل اللحظات في مسيرته حاليا، 21 هدفا في البريمير ليغ، حتى الآن، ويتنافس على لقب الهداف مع هاري كين، المتصدر برصيد 22 هدفا، كما ينافس المصري على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، ضد نجوم مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة (21 هدفا)، والمهاجم الأوروغوياني ادينسون كافاني، هداف باريس سان جيرمان (22 هدفا).