كريستيانو رونالدو يكشف الحقيقة المرة

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريـال مدريد الإسباني، عن مساعيه المستمرة لكي يكون جاهزًا على المستوى البدني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يعد قادرًا على القيام بأشياء كان يقوم بها منذ 10 سنوات.

وقال رونالدو، في حوار أجرته معه مجلة "جي.كيو" الإيطالية المتخصصة في عالم الموضة للرجال: "التواجد بجانب كريستيانو جونيور وأطفالي الثلاثة، وزوجتي وعائلتي وباقي أصدقائي هي اللحظات الأكثر متعة لي، أشعر بالراحة معهم، أنا رجل محظوظ".

وتابع، عن أفضل لحظة على المستوى الشخصي: «أنا سعيد للغاية في حياتي على المستوى الشخصي، كما أنا أمر بعامين رائعين بعد التتويج بالعديد من الألقاب مع فريقي والمنتخب، وأشعر بقدرتي على اللعب لسنوات في مستوى عال».

وواصل «الدون»: «قدوم مولودي الأول هي اللحظة الأعظم في حياتي، كنت سعيدًا للغاية، شعور الأب مختلف ولا يمكن وصفه، وأستمتع بكل لحظة مع أطفالي».

وعن تعليم أطفاله، قال كريستيانو: «كل واحد منا لديه شخصية الفوز وطريقه، ولكن بالطبع كل شيء يرتبط بالآباء، أحاول نقل لهم قيم جيدة، وتوفير فرصة تعليم جيدة لهم».

وعن هدفه خلال الفترة المقبلة مع ريـال مدريد، قال «رونالدو»: «أسعى لأن أكون جاهزًا بنسبة 100% على المستوى البدني، لأن ذلك أصبح شيئًا مهمًا للغاية لأي لاعب أو رياضي، ولكن لم أعد قادرًا على فعل أشياء كنت أقوم بها منذ 10 أعوام .. يجب عليك التضحية من أجل الوصول لهذا المستوى، وإيجاد التوازن بين المستوى البدني وعمرك».

واختتم «رونالدو» حديثه، قائلًا: «كرة القدم دائمًا تتناقل بين الآباء والأبناء، وما زال الأبناء يسيرون على درب آبائهم، بل زاد الأمر عما مضى، ليس بين الأطفال فقط، بل الأمهات وبناتهن أيضًا حيث بدأت الكرة النسائية تنمو كثيرًا، وقريبًا ستنتقل عملية تواصل الأجيال في كرة القدم للنساء».

جدير بالذكر أن «رونالدو»، الذي أتم أول أمس الإثنين عامه الثالث والثلاثين، يعاني من انخفاض كبير في مستواه خلال الموسم الجاري مع ريـال مدريد، حيث سجل 20 هدفًا وصنع 4 أخرى لزملائه خلال 27 مباراة بجميع المسابقات.