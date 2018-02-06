ليفربول يحدد سعر محمد صلاح وريال مدريد يوافق

يقدم النجم المصري محمد صلاح مستوى أكثر من رائع في الوقت الحالي مع ناديه الإنجليزي ليفربول حيث ينافس على لقب هداف البريميرليغ وتتحدث الكثير من الصحف عن رغبة ريال مدريد في التعاقد معه.

كانت بعض الصحف الإسبانية قد تحدثت عن رغبة إدارة النادي الملكي في التعاقد مع الفرعون المصري ليصبح بديل غاريث بيل الذي يغيب لفترات كثيرة بسبب الإصابات، وفقا لموقع جول.

ومن جانب صحيفة "دون بالون" فقد أكدت أن إدارة الريدز ستوافق على رحيل صلاح إلى ريال مدريد بالصيف القادم مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى غاريث بيل.

قالت الصحيفة إن رئيس ريال مدريد بيريز موافق على ذلك العرض وسيقوم بتفعيل المفاوضات من أجل ضم الدولي المصري الصيف المقبل.

يذكر أن صلاح قد وصل لهدفه الـ21 مع ليفربول بالدوري الإنجليزي مؤخرًا، حيث سجل هدفين في مرمى توتنهام وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.