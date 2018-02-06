واتفورد يكتسح تشيلسي برباعية

ضاعف فريق واتفورد أزمة ضيفه تشيلسي واكتسحه 4 /1 "الاثنين" في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتزايدت الضغوط على المدرب الإيطالي لتشيلسي انطونيو كونتي بعد تعرض الفريق لثاني هزيمة قاسية على التوالي، إذ خسر في المباراة الماضية على أرضه أمام بورنموث 3 /صفر.

ودخل كونتي اخيراً في صدامات متعددة مع إدارة تشيلسي بسبب توالي انتقاداته لسياسات النادي خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع سوق انتقالات اللاعبين.

أزمة تشيلسي في مباراة اليوم بدأت منذ الدقيقة 30 عندما تعرض المدافع الفرنسي الشاب تيموي باكايوكو للطرد لحصوله على الإنذار الثاني.

ثم تسبب تيبو كورتوا حارس تشيلسي في ضربة جزاء في الدقيقة 41 سجل منها تروي دييني هدف السبق لواتفورد.

وأدرك البلجيكي ادين هازارد التعادل لتشيلسي قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ولكن الدقائق العشر الأخيرة شهدت قمة الإثارة والمتعة حيث تمكن واتفورد من تسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع المدافع الهولندي داريل يانمات والمهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو ولاعب الوسط الأرجنتيني روبرتو بيرييرا في الدقائق 84 و87 و90.

ورفع الفوز رصيد واتفورد إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر وتجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز الرابع.