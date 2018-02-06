غليان في ريال مدريد.. وقناة تكشف ما جرى بين راموس ومارسيلو

يبدو أن النتائج السلبية التي يواصل ريال مدريد تحقيقها في الدوري الإسباني لكرة القدم، أرخت بظلالها على العلاقة بين لاعبي الفريق، وفق فيديو نشرته قناة اسبانية.

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية إن قناة محلية رصدت لقطة انفعال "غير عادية" للمدافع سيرجيو راموس خلال مباراة النادي الملكي أمام ليفانتي، السبت الماضي، في الجولة 22 من الليغا.

ووجه راموس انتقادات لاذعة لزميله البرازيلي مارسيلو، عقب تسجيل المهاجم الإيطالي جيامباولو بازيني هدف التعادل في آخر دقائق المباراة.

وذكرت الصحيفة أن القناة الإسبانية نجحت في نقل ما قاله راموس لزميله عبر حركة الشفاه، مشيرة إلى أنه أنبه قائلا "لا يمكن أن يحدث هذا، لقد كنا متقدمين 2-1.. لماذا لم يضع أحد قدمه؟ هل نحن مجرد صور في الملعب؟".

وانتهت المبارة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة. وسجل للريال كل من راموس في الدقيقة 11 وإيسكو في الدقيقة 81، أما هدفا ليفانتي فجاءت من أقدام بواتينغ في الدقيقة 42 وبازيني في الدقيقة 89 .