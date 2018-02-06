١.٣ مليار دولار لنقل الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس أن شركة «ميديابرو» الإسبانية حصلت على حق النقل المحلي لمباريات الدوري الإيطالي من 2018 حتى 2021 مقابل 1,05 مليار يورو سنوياً (1,3 مليار دولار).

وقالت في بيان «عرض الـ1,050,001,000 يورو أعلى من الحد الأدنى المطلوب في طلب المناقصة»، ما منح «ميديابرو» الأفضلية على حساب الناقلين التقليديين للدوري الإيطالي «سكاي» و«ميدياسيت». ويأتي الإعلان عن بيع حقوق النقل المحلي لمباريات الدوري الإيطالي لـ«ميديابرو»، بعدما رفضت رابطة الدوري عرض «سكاي» و«ميدياسيت» في نهاية يناير، معتبرة أن المبلغ الإجمالي المعروض وقدره 830 مليون يورو غير كاف.

وتشترك المجموعتان حالياً في النقل المحلي لمباريات الدوري ، وتدفعان 945 مليون يورو سنوياً للفترة الممتدة من 2015 إلى 2018.

روما - ا ف ب