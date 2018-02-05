أين سيكون محمد صلاح الموسم المقبل؟

توقع المدافع فيل باب لاعب نادي ليفربول الإنجليزي المعتزل، انتقال النجم المصري محمد صلاح هداف فريقه، إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد أو الفريق الكتالوني برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، في حالة استمراره بهذا المستوى حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقدم الفرعون المصري محمد صلاح البالغ من العمر 25 عاماً، مستويات رائعة للغاية مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجاري، بعد تسجيله 21 هدفاً في بطولة البريميرليغ حتى الآن، تحت المتصدر هاري كين لاعب توتنهام الذي لديه 22 هدفاً.

وتحدث فيل باب محلل قناة "سكاي سبورتس" في تصريحاته قائلاً: محمد صلاح سجل هدفاً رائعاً وهو الثاني ضد توتنهام، ويستمر حتى الآن في مستوى رائع مع ليفربول.

وقال: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم دون أدنى أي شك، وأعتقد أنه سيرتدي قميص نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، أو الفريق الكتالوني برشلونة خلال الموسم المقبل”.

وأضاف: “أنهم سيواصلون مراقبة محمد صلاح، وبالتأكيد سيذهب إلى أحد الناديين في نهاية الموسم الجاري، خاصة وإذا لعب بشكل جيد في بطولة كأس العالم، سينتقل بمبلغ خيالي للغاية.

ونال النجم المصري اشادة كبيرة من قبل الصحافة والاعلام الإنجليزي بعد مستواه في مباراة فريقه الأخيرة أمام توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة الـ 26 من البريميرليغ.

جاء هذا عبر صفحات الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم والتي أكدت على أهمية صلاح بالنسبة لليفربول، بعد هدفيه في شباك السبيرز.

وفيما يلي نرصد أبرز ما كتبته الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح صباح اليوم الاثنين:

صحيفة "جارديان"

كتبت: "محمد صلاح ظهر بمستوى رائع، وافتتح التسجيل مبكرًا، وأنهى اللقاء بهدف فردي عظيم، لكن كل هذا لم ينل حقه بسبب ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي سجلها هاري كين في نهاية اللقاء".

وأضافت: "الهدف الثاني لمحمد صلاح كان لحظة تاريخية بالنسبة له، وفي نفس الوقت لحظة للنسيان بالنسبة لدفاع توتنهام هوتسبير".

صحيفة "أنديبيندت"

كتبت: "محمد صلاح سجل هدفين كليهما رائع، بالأخص الهدف الثاني الذي جاء في اللحظات الأخيرة، لقد تمكن بطريقة ما أن يمر من ثلاثة مدافعين دفعة واحدة، وسدد كرة قوية في سقف المرمى معلنًا عن تقدم الريدز".

وأضافت: "أين سيكون ليفربول بدون صلاح؟، الهدف الأول جاء له على طبق من ذهب، لكن الثاني كان اثبات على حضوره القوي وقدرته الكبيرة عندما يتعلق الأمر بغريزة تسجيل الأهداف".

كما منحته الصحيفة تقييم 8 درجات من أصل 10 كأفضل لاعب في المباراة من الفريقين.

شبكة "أي اس بي ان"

كتبت: "محمد صلاح أثبت أنه لاعب رائع منذ عودته للدوري الإنجليزي، لابد أن كل هدف يسجله يجعل كل من في ستامفورد بريدج يشعروا كأن شخص ما يحك ملح على جرح مفتوح لديهم".

وأضافت: "كل من كيفين دي بروين وسترلينج يقدمان موسم رائع مع مانشستر سيتي، لكن صلاح وهاري كين يبدو أنهما سيتنفسان في نهاية الموسم على جائزة أفضل لاعب في الموسم".

واختتمت: "محمد صلاح لديه جودة كبيرة للغاية فاقت توقعات الجميع، حتى يورجن كلوب لم يتوقع أن يسجل المصري هذا الكم من الأهداف، حاليًا صلاح يملك نفس جودة أرين روبن، لكن الأخير لم يسجل هذا العدد من الأهداف في مسيرته".

صحيفة "ديلي ميرور"

كتبت: "محمد صلاح تصور أنه سجل هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكن حامل الراية كان له رأي آخر باحتساب ركلة جزاء لتوتنهام".

وأضافت: "في كل تاريخ ليفربول لم يكن هناك لاعب أسرع وصولًا للهدف رقم 20 من محمد صلاح، لكم أن تتخيلوا أن مايكل أوين الذي أطلق عليها أفضل مهاجم في إنجلترا، لم يسجل 20 هدف للريدز في الدوري قط".

صحيفة "صن"

كتبت: "محمد صلاح سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء وتصور أنه جاء بالفوز لفريقه لكن الفوضى بعد الهدف واحتساب ركلة جزاء أنهيا فرحته".

وأضافت: "هدف صلاح الثاني جاء بطريقة رائعة، لقد مر من أكثر من لاعب في نفس اللقطة قبل أن ينهي الهجمة بتسديدة قوية أعلنت عن تقدم الريدز".

صحيفة "ديلي ستار"

كتبت: "محمد صلاح راقص دفاعات توتنهام على طريقة الفالس الألمانية، قبل أن يسجل هدفا ثانيا رائعا في شباك السبيرز، يجب أن يكون كافيا للفوز بأي مباراة".

وأدخلت الصحيفة النجم المصري في التشكيلة المثالية للمباراة بعد الأداء الرائع الذي قدمه، ومنحته واحد من أفضل التقييمات على الاطلاق.

صحيفة "ديلي أكسبريس"

كتبت: "ثنائية محمد صلاح تم افسادها من قبل ركلة الجزاء وهدف هاري كين الأخير، لقد منح فريقه السيطرة على المباراة بعد الهدف المبكر".

وأضافت: "في الهدف الثاني صلاح كان أكثر من رائع، حيث تملص من ثلاثة مدافعين مرة واحدة، وكان يجب أن يكون ذلك الهدف هو هدف الفوز بالمباراة".