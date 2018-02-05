هدف الدقيقة الأولى يعيد روما إلى الانتصارات بعد غياب 7 مباريات

وضع روما حداً لنتائجه المهتزة في الدوري الإيطالي ، بتحقيق انتصاره الأول بعد 7 مباريات، عقب فوزه الصعب 1 - 0 على مضيفه فيرونا، أمس، في المرحلة الثالثة والعشرين للبطولة.

ارتفع رصيد روما إلى 44 نقطة ، في حين تجمد رصيد فيرونا عند 16 نقطة . تقمص اللاعب التركي الشاب سينغيز أوندير دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف روما الوحيد في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء. وجد روما صعوبة بالغة في الحفاظ على تقدمه بهذا الهدف المبكر، لاسيما بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بيليغريني في الدقيقة 51.

يرجع آخر انتصار لروما في البطولة قبل هذا اللقاء إلى 16 ديسمبر الماضي، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على كالياري . واكتسح يوفنتوس ضيفه ساسولو 7 - 0، وسجل أهداف يوفنتوس ساندرو في الدقيقة التاسعة وسامي خضيرة (هدفين) في الدقيقتين 24 و27 و بيانيتش في الدقيقة 38 و هيغواين (هاتريك) في الدقائق 63 و74 و83.