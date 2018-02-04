ريال مدريد يتعثر مجددا ويفشل في عبور ليفانتي

أحرج فريق ليفانتي ضيفه ريال مدريد وتعادل معه 2 / 2 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، السبت، ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال بهدف سجله سيرخيو راموس في الدقيقة 11 وتعادل إيمانويل بواتينغ لليفانتي في الدقيقة 42 وأضاف إيسكو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 82 قبل أن يسجل خوسي موراليس هدف التعادل في 89.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع كما رفع ليفانتي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر.

ويعد هذا التعادل هو السادس للريال هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في أربع مباريات، فيما يعد هذا التعادل هو الحادي عشر لليفانتي هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في ثماني مباريات.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز إيبار على إشبيلية 5 / 1 وريال بيتيس على فياريال 2 / 1 وألافيس على سيلتا فيغو 2 / 1