إيبار يقسو على إشبيلية بخماسية في الدوري الإسباني

تلقى فريق إشبيلية هزيمة كبيرة أمام مضيفه إيبار 1 - 5، خلال المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف إيبار إنريكي جارسيا كيكي في الدقيقة الأولى وفابيان أوريلانا (هدفين) في الدقيقتين 17 و61 وإيفان راميس في الدقيقة 32 وانايتز اربيلا في الدقيقة 83، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإشبيلية بابلو سارابيا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

ورفع إيبار رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة خلف إشبيلية، الذي توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز السادس. يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لإيبار هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لإشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاث.

اكتساح

كما اكتسح ريال سوسيداد ضيفه ديبورتيفو لاكورونا 5 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف سوسيداد كل من ويليان خوسي دي سيلفا في الدقيقة 32 وآسيير إياراماندي (هدفين) في الدقيقتين 62 و89 وسيرخيو كاناليس في الدقيقة 75 وأرتيز إيلوستوندو في الدقيقة 82. ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ديبورتيفو لاكورونا عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

يذكر أن هذا الفوز هو السابع لريال سوسيداد هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة عشر لديبورتيفو لاكورونا هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.