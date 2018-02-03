سانشيز يسجل في فوز يونايتد على هدرسفيلد

أحرز اليكسيس سانشيز هدفه الأول مع مانشستر يونايتد كما هز روميلو لوكاكو الشباك ليقلص فريق المدرب جوزيه مورينيو الفارق مع صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إلى 13 نقطة بعد الفوز 2-صفر على هدرسفيلد تاون اليوم السبت.

وبعد أن فرض بيرنلي التعادل 1-1 على مانشستر سيتي المتصدر باستاد تيرف مور في وقت سابق اليوم، كان الضغط على يونايتد لاستغلال الموقف لكنه واجه صعوبات في الشوط الأول مع صمود هدرسفيلد.

لكن بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض عندما قابل لوكاكو تمريرة خوان ماتا العرضية ليسجل هدفه الرابع في اخر ست مباريات قبل أن يضع سانشيز الكرة في الشباك بعد متابعة لركلة جزاء نفذها المهاجم التشيلي وتصدى لها حارس هدرسفيلد في الدقيقة 68.

ولم يقدم هدرسفيلد المتعثر الكثير في الهجوم وحافظ يونايتد على تفوقه بسهولة ليضع بعض الضغط على جاره سيتي، بينما تراجع هدرسفيلد إلى المركز قبل الأخير بعد خامس هزيمة على التوالي في الدوري.