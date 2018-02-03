مانشستر سيتي يهدر الفرص ويتعادل 1-1 مع بيرنلي

أهدر مانشستر سيتي المتصدر العديد من الفرص السهلة ليتعادل 1-1 مع مضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم المدافع دانيلو بهدف لسيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور 22 دقيقة وأدرك يوهان جودموندسون التعادل لبيرنلي قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ودفع سيتي ثمن إهدار رحيم سترلينغ العديد من الفرص السهلة أخطرها وهو أمام المرمى مباشرة أثناء التقدم 1-صفر في الدقيقة 71 وقبل أن يستبدله المدرب بيب غوارديولا.

وبعد ركلة ركنية تلقى دانيلو، الذي شارك في مركز الظهير الأيسر، تمريرة من برناردو سيلفا وأطلق تسديدة هائلة ليمنح سيتي التقدم بعد استحواذ كبير على الكرة.

وتعادل بيرنلي بعدما تلقى جودموندسون تمريرة من مات لوتون ووضع الكرة من مدى قريب في المرمى.