ريال مدريد يقدم خدمة مجانية للفرعون صلاح

امتنع ريال مدريد الإسباني عن القيام بصفقات للسنة الثالثة على التوالي خلال الميركاتو الشتوي، رغم ربطه بعدد كبير من نجوم الكرة في العالم.

وفي هذا الصدد كتبت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ما يقرب من 40 لاعبا ربطتهم تقارير صحفية بالانتقال للفريق الملكي، كان أبرزهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى أسماء عديدة أخرى مثل إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان، وليوناردو بونوتشي من ميلان، وجونكالو غيديس من فالنسيا.

وأوضحت الصحيفة أن مصدر هذه الشائعات هو متابعة ريال مدريد بالفعل لبعض هؤلاء اللاعبين، بينما خرجت شائعات أخرى بثها وكلاء اللاعبين، الذين حاولوا تشجيع عملية انضمام موكليهم لصفوف الميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أن أحد من هؤلاء اللاعبين لم ينضم في النهاية لريال مدريد، إلا أن مجرد ارتباط اسم أحدهم بالانتقال للملكي يفيده كثيرا، ويرفع قيمته السوقية في حال رحيله عن ناديه خلال الميركاتو الصيفي.