آرسنال ينهي "أزمة أوزيل"

أكد نادي آرسنال الانكليزي رسميا بأنه قام بتجديد عقد صانع ألعابه الألماني مسعود أوزيل حتى صيف عام 2021، اليوم الخميس.

وكان عقد أوزيل (29 عاما) ينتهي في 30 يونيو 2018، يصبح بعدها الألماني حرا طليقا في الانتقال إلى أي ناد من دون مقابل.

لكن بعد مفاوضات استمرت أشهر عدة، نجح الفريق اللندني الشمالي في تمديد العقد لثلاث سنوات ونصف اضافية.

وذكرت تقارير صحافية بأن آرسنال رفع أجر اللاعب الأسبوعي إلى 350 الف جنيه استرليني (قرابة 486 الف دولار) قبل الضرائب.

وانضم أوزيل إلى آرسنال قادما من ريال مدريد عام 2013 مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت 42.2 مليون جنيه استرليني.

وخاض أوزيل 21 مباراة هذا الموسم وسجل 4 أهداف.