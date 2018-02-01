بوتشيتينو: سأصطحب صلاح إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي وافق على قيادة نادى ريال مدريد لكن وضع الكثير من الشروط، من بينها مطالبة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه هذا الموسم وتسجيله 19 هدفاً في بطولة الدوري.

وأكدت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن بيريز يفكر في إقالة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه، في حالة إنهاء الموسم الحالي دون أي بطولات، وأنه يضع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ضمن قائمة المدربين المحتملين لريال مدريد في المستقبل.

على جانب آخر، أطلقت صحيفة «فرانس فوتبول» الفرنسية، استفتاء حول أفضل لاعب إفريقي في أوروبا هذا الشهر، ووضعت المجلة قائمة من ثلاثة لاعبين لاختيار الأفضل منهم في أوروبا، وضمت القائمة، محمد صلاح، ورياض محرز، نجم ليستر سيتي، والمالي موسى ماريجا لاعب بورتو، ومن المقرر أن ينتهي الاستفتاء يوم الأحد المقبل.