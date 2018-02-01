توتنهام يهزم يونايتد والدنماركي إيركسن يدخل تاريخ البريميرليغ

أبقى توتنهام هوتسبير على فرصه في دخول المربع الذهبي بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مستحق 2-صفر على مانشستر يونايتد أمام عدد قياسي من المشجعين في استاد ويمبلي اليوم الأربعاء.

ومنح كريستيان إريكسن تقدما سريعا لتوتنهام بعد 11 ثانية ليحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الممتاز.

وسطر الدنماركي إيركسن، اسمه بحروف من ذهب في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ المسابقة وأسرع هدف في الموسم الحالي للبطولة.

تأخر هدف إيركسن بفرق ثانيتين فقط عن أسرع هدف في تاريخ البطولة العريقة، الذي أحرزه ليدلي كينج لاعب توتنهام في مرمى برادفورد.

واتضحت معاناة يونايتد الدفاعية مجددا في الهدف الثاني لتوتنهام عندما سجل فيل جونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27.

وأصبح توتنهام على بعد نقطتين من ليفربول وتشيلسي صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب بينما اتسع الفارق بين يونايتد وغريمه مانشستر سيتي المتصدر إلى 15 نقطة.