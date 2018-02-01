تشيلسي يتلقى أكبر هزيمة في الدوري أمام بورنموث

تلقى فريق تشيلسي أكبر هزيمة له في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عقب خسارته المدوية صفر / 3 أمام ضيفه بورنموث الأربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

أسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز إيفرتون 2 / 1 على ضيفه ليستر سيتي، فيما تعادل نيوكاسل مع ضيفه بيرنلي 1 / 1.

وتجمد رصيد تشيلسي (حامل اللقب)، الذي تكبد خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على ملعبه (ستامفورد بريدج)، عند 50 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد بورنموث إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك.

في الشوط الثاني، افتتح كالوم ويلسون التسجيل لبورنموث في الدقيقة 51، فيما تكفل زميلاه جونيور ستانيسلاس وناثان آكي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و67.

حقق إيفرتون انتصاره الأول في البطولة بعد غياب دام شهر ونصف الشهر تقريبا، إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه ليستر سيتي.

ارتفع رصيد إيفرتون إلى 31 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد ليستر عند 34 نقطة في المركز الثامن.

يدين إيفرتون بالفضل في تحقيق هذا الفوز لنجمه الجديد ثيو والكوت، المنتقل حديثا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من أرسنال، بعدما أحرز هدفي الفريق في الدقيقتين 25 و39، فيما سجل جيمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

يرجع آخر فوز لإيفرتون في المسابقة إلى 18 ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3 / 1 على ضيفه سوانسي سيتي في المرحلة الثامنة عشرة للبطولة.