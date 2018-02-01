بوتين للرياضيين الروس: سامحوني

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، من الرياضيين الروس أن «يسامحوه» لأنه لم يستطع حمايتهم، معتبراً أن استبعاد العديد منهم عن المشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي على خلفية فضائح المنشطات «أمر غريب».

وأدت فضيحة التنشط الممنهج التي تهز الرياضة الروسية منذ نحو عامين، إلى حرمان العديد من الرياضيين الروس المشاركة في منافسات عالمية، مثل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية. كما استبعدت اللجنة الأولمبية الدولية الروس من أولمبياد 2018 الشتوي، باستثناء من تثبت «نظافتهم» من قضايا المنشطات.

وقال بوتين: «سامحونا لأننا لم نكن قادرين على حمايتكم» من انعكاسات فضيحة المنشطات، وذلك خلال استقباله، أمس، الرياضيين الذين اعتبرتهم الأولمبية الدولية أهلاً للمشاركة، تحت علم محايد، في أولمبياد 2018 بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في الشهر الجاري».