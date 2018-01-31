أوباميانغ ينتقل إلى آرسنال في صفقة قياسية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لفسخ عقد مهاجمه بيير إيمريك أوباميانغ لينتقل إلى آرسنال الإنجليزي، مقابل63.75 مليون يورو.

وكان الجابوني الدولي أوباميانغ، 28 عاما، قد انضم إلى دورتموند قادما من ميلان الإيطالي عام 2013 وقد تصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الماضي.

وسجل أوباميانغ إجمالي 141 هدفا في 213 مباراة بقميص دورتموند، وتوج مع الفريق بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي.

ومع ذلك، واجه أوباميانغ خلال الفترة الأخيرة انتقادات من قبل مسؤولين بالنادي وكذلك من جانب زملاء له بالفريق، بداعي أنه غير جدير بالاعتماد عليه، وقد استبعد من تشكيلة الفريق لأسباب انضباطية.