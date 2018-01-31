تركيا توقف لاعبا ألمانيا مدى الحياة بسبب «عفرين»

أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم لاعبًا ألمانيًّا من أصول كردية مدى الحياة، كما تم تغريمه 172 ألف دولار؛ بسبب دعمه وقوفه ضد العملية العسكرية التركية في عفرين

وأصدرت لجنة نظام كرة القدم للمحترفين في تركيا، أمس الثلاثاء، قرارًا بوقف اللاعب الألماني ذي الأصول الكردية دنيز ناكي المحترف في صفوف نادي "عمد سبور" 3 سنوات و6 أشهر؛ ليكون بذلك قد منع من اللعب نهائيًا لتخطي مدة الوقف ثلاث سنوات كاملة، وفق النظام المعمول به.

ودعا اللاعب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في تظاهرات دعم عفرين التي كان من المقرر أن تنظم في مدينة كولن الألمانية.

وأوضحت لجنة نظام كرة القدم للمحترفين في تركيا في حيثيات قرارها أنها "قررت وقف اللاعب لمدة ثلاث سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 273 ألف ليرة تركية(نحو 70 ألف دولار)؛ بسبب الترويج لفكر أيديولوجي عنصري".