صلاح يسجل فى ثلاثية ليفربول أمام هيديرسفيلد

استعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات وتغلب على مضيفه هيديرسفيلد 3- صفر "الثلاثاء" في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز بعد هزيمته في أخر مباراتين حيث خسر أمام سوانزي سيتي بهدف في الدوري الإنجليزي ثم سقط أمام وست بروميتش 2 -3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقدم الألماني إيمري كان بهدف لليفربول في الدقيقة 25 ثم أضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يختتم المصري محمد صلاح أهداف الفريق في الدقيقة 77 من ضربة جزاء.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف مع ليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي إلى 19 هدفاً محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق هدفين خلف هاري كين مهاجم توتنهام الذي يتصدر قائمة الهدافين.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد الوصيف و15 خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتوقف رصيد هيديرسفيلد عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.