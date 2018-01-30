ناد يعقد أول صفقة انتقال في العالم بعملة بتكوين

قالت قناة (سي إن إن ترك) التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن ناديا تركيا لكرة القدم أكمل أول صفقة انتقال في تاريخ البلاد باستخدام عملة بتكوين الرقمية.

وأضافت أن هارون أوسطا سبور، وهو ناد محلي في دوري الهواة، وقع عقدا مع عمر فاروق كيروغلو (22 عاما) مقابل بتكوين بقيمة 2000 ليرة (531.70 دولار) إضافة إلى 2500 ليرة نقدا.

وأعلن خلدون شهيد رئيس النادي أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لناد رياضي في تركيا وحول العالم. وقال "فعلنا هذا لنصنع لأنفسنا اسما في البلاد والعالم... نحن فخورون بهذا".

وأخذت بتكوين مسارا شديد التقلب في الأشهر القليلة الماضية. فبعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق قرب 20 ألف دولار في السابع عشر من ديسمبر على منصة بورصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورج، هوت العملة الرقمية الأشهر في العالم بأكثر من 50 بالمئة على مدى الشهر التالي لتصل إلى أقل من عشرة آلاف دولار. لكنها استقرت منذ ذلك الحين قرب 11 ألف دولار.

وحذرت الحكومة التركية من استخدام العملات الرقمية قائلة إنها تنطوي على مخاطر لأنه لا توجد أسس قانونية لمثل هذه الصفقات.

واتفقت دول ومشروعو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على فرض قيود أكثر صرامة على منصات تداول البتكوين وغيرها من العملات الافتراضية، في مسعى لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونقلت القناة التلفزيونية عن كيروغو قوله "هذا شيء جديد لي وللعالم... كما قال رئيس مجلس إدارة النادي، فإننا نفعل شيئا جديدا. أنا منفتح على الأشياء الجديدة".