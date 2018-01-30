مان سيتي يعلن التعاقد مع ايميريك لابورت في صفقة قياسية

أعلن نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع الفرنسي ايميريك لابورت مدافع اتلتيك بيلباو بعقد يمتد حتى 2023.

ولم يكشف سيتي عن قيمة الصفقة ولكن شبكة "سكاي سبورتس" أشارت إلى أنها تبلغ 57 مليون جنيه استرليني ليصبح صفقة قياسية في سيتي.

وكتب لابورت لاعب المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما رسالة وداع لبيلباو، عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتقدم لابورت بالشكر لزملائه ولجماهير النادي الإسباني على مساندتهم له على مدار ستة أعوام قضاها مع بيلباو.

وشارك لابورت في 19 مباراة مع اتلتيك بيلباو هذا الموسم. ورفض لابورت في 2016 عرضا من مانشستر سيتي لكنه حقق حلمه في النهاية بالانتقال للدوري الإنجليزي.